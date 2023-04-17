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الإثنين، 17-04-2023 02:30 م

وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة بلدية الرويشد

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الوكيل الإخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الاثنين، مكتبة بلدية الرويشد في محافظة المفرق.

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وأكدت النجار خلال الاحتفال الذي حضره متصرف لواء الرويشد مصطفى خليفات، ورئيس بلدية الرويشد رضا الغياث، وعدد من أبناء اللواء، أهمية التشاركية بين الوزارة والبلديات لنشر المعرفة من خلال القراءة عبر المكتبات ورفدها بالكتب من الوزارة.


وقالت إن افتتاح المكتبة التي تضم 3 آلاف كتاب مقدمة من الوزارة، يأتي كجزء من توزيع المكتسبات على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن أعمال التأهيل وفهرسة الكتب حاسوبيا التي جرت بإشراف المكتبة الوطنية تسهم في تهيئة أجواء مثالية لروادها.


وأوضحت النجار أن الوزارة تولي لواء الرويشد الأهمية المطلوبة لتطوير الواقع الثقافي فيه، لافتة إلى أنه سيصار إلى إقامة عدد من العروض والفعاليات الثقافية لتنشيط الحركة الثقافية وإبراز المواهب الشبابية، مشيدة بدور البلديات في تطوير وإثراء الحركة الثقافية على مستوى محافظات المملكة.


وقال الغياث، إن البلدية قبل أكثر من عام نفذت صيانة لمبنى مكتبتها بتكلفة 3 آلاف دينار، ما جعلها مكتبة نموذجية ومتكاملة توفر الأجواء المناسبة لروادها.

 




 

 


 

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