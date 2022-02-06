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الأحد، 06-02-2022 10:15 م

وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحي حسين نافع

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الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، المخرج المسرحي الأردني حسين نافع، الذي توفي اليوم إثر نوبة قلبية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، قالت النجار، إن "وجع الفقد يتعاظم حين نخسر مبدعا نجح على مدار مشواره الفني في نسج حكايات عبر مسرحياته التي ستبقى خالدة في وجدان الجمهور الأردني، وعرف بدماثة الخلق، وعشق المسرح الذي قدم له الكثير من الزخم المقترن بجماليات الصورة، وحرفية الممثل، وسحر الموسيقى، داعية له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله ذويه وأسرته وجمهوره والأسرة الفنية الأردنية جميل الصبر والسلوان".

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