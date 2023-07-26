وزير الأوقاف يتفقد مركز عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، مركز عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة اليادودة بعمان، وذلك ضمن زياراته للمراكز الصيفية التي تقيمها الوزارة في جميع مناطق المملكة.

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واطلع خلال الجولة التي رافقه فيها مدير مديرية أوقاف عمان الثالثة الدكتور عبدالسلام البزايعة، سير العمل في المركز التابع للوزارة والخدمات التي يقدمها للطالبات.



وقال الخلايلة، إن مركز عائشة أم المؤمنين من المراكز المميزة التابعة للوزارة، لا سيما أنه يقدم خدمات متميزة على مدار العام للطالبات من مختلف الفئات العمرية، ويضاعف من نشاطاته خلال العطلة الصيفية.



وأشاد بالجهود التي تبذلها كوادر المركز من إشراف ومعلمات، ما جعل المركز منارة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق الإسلامية عند الطالبات.



وأكد أن الوزارة دأبت كل عام على تنظيم نحو 2000 مركز صيفي لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن العام الحالي، ونظرا للإقبال الشديد من الطلبة، وتبرع مدرسين ومدرسات بالتدريس في المراكز، بلغ عدد المراكز نحو 3000 مركز، التحق بها نحو 200 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى وجود مراكز تقيمها على مدار العام يتجاوز عددها 1200 مركز للإناث والذكور.



ولفت إلى أن جميع المراكز الصيفية التابعة للوزارة تقدم خدماتها لجميع الطلبة مجانا، وتنفق عليها الوزارة التي تشرف عليها وترعاها.



بدوره، قال القائم على رعاية المركز والإشراف عليه الشيخ محمود أبو عودة، إن المركز للإناث افتتح عام 2016، حيث يقوم عليه 20 مدرسة ويضم 400 طالبة في المركز الصيفي موزعين على 15 شعبة، و250 طالبة يجري استقبالهن في المركز على مدار العام.



وأضاف أن المركز يدرس الطلبة تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، بالإضافة إلى النشاطات غير المنهجية، وتقديم حوافز وجوائز وتنظيم رحلات للطالبات لأداء مناسك العمرة مجانا، حيث بلغ عدد الحافظات للقرآن الكريم 60 حافظة منذ افتتاح المركز، ضمن مشروع 100 حافظة، وكذلك عقد دورات تعليم القرآن الكريم للمستويات الثلاثة.



وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة ودعمها المتواصل للمركز.

