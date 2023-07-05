الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

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الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 11:47 ص

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات الادارية التالية ‏في الوزارة وذلك اعتباراً من تاريخ 6/7/2023 .‏

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‏-‏ نقل مساعد محافظ عجلون السيد هاشم العبداللات نائباً ‏لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء القصر السيد أحمد الفاعوري مساعداً ‏لمحافظ الزرقاء.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد خلف بني خالد متصرفاً ‏للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء المزار الجنوبي السيد أحمد السحيم نائباً ‏لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء الجيزة السيد محمد أبو تايه نائباً لمحافظ ‏مأدبا ومتصرفاً للواء قصبة مأدبا.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء الرصيفة السيد محي الدين العدوان نائباً ‏لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء الحسينية السيد عصمت القرالة متصرفاً ‏للواء القصر / محافظة الكرك.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ البلقاء السيد ناصر الجريان متصرفاً ‏للواء الحسينية / محافظة معان.


‏-‏ نقل مساعد محافظ جرش السيد محمد العوامرة نائباً لمحافظ ‏جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء الرمثا السيد طايل المجالي نائباً لمحافظ ‏العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ معان السيد رعد أبو الغنم متصرفاً للواء ‏البادية الشمالية / محافظة المفرق.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية السيد وائل طبيشات ‏متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان.‏


‏-‏ نقل متصرف لواء البتراء السيد بندر الزبن متصرفاً للواء ‏الهاشمية / محافظة الزرقاء.

 

‏-‏ نقل متصرف لواء الكورة السيد بكر الخنان متصرفاً للواء ‏الرمثا / محافظة إربد.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد فواز الخريشا متصرفاً ‏للواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ عجلون السيد باسم الخلايلة متصرفاً ‏للواء الكورة / محافظة إربد.‏


‏-‏ نقل مساعد محافظ معان السيد جبريل الشراتحه نائباً ‏لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة.

 

‏-‏ تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون.‏


‏-‏ تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة / ‏محافظة العاصمة.‏


‏-‏ تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة.‏


‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء ماركا السيد حامد الفرعين ‏مدير لقضاء أم البساتين / محافظة العاصمة.‏


‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة السيد فراس العوضات ‏مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة.‏

 




 

 


 

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