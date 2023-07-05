تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات الادارية التالية في الوزارة وذلك اعتباراً من تاريخ 6/7/2023 .
- نقل مساعد محافظ عجلون السيد هاشم العبداللات نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون.
- نقل متصرف لواء القصر السيد أحمد الفاعوري مساعداً لمحافظ الزرقاء.
- نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد خلف بني خالد متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء.
- نقل متصرف لواء المزار الجنوبي السيد أحمد السحيم نائباً لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق.
- نقل متصرف لواء الجيزة السيد محمد أبو تايه نائباً لمحافظ مأدبا ومتصرفاً للواء قصبة مأدبا.
- نقل متصرف لواء الرصيفة السيد محي الدين العدوان نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.
- نقل متصرف لواء الحسينية السيد عصمت القرالة متصرفاً للواء القصر / محافظة الكرك.
- نقل مساعد محافظ البلقاء السيد ناصر الجريان متصرفاً للواء الحسينية / محافظة معان.
- نقل مساعد محافظ جرش السيد محمد العوامرة نائباً لمحافظ جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش.
- نقل متصرف لواء الرمثا السيد طايل المجالي نائباً لمحافظ العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان.
- نقل مساعد محافظ معان السيد رعد أبو الغنم متصرفاً للواء البادية الشمالية / محافظة المفرق.
- نقل متصرف لواء البادية الشمالية السيد وائل طبيشات متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان.
- نقل متصرف لواء البتراء السيد بندر الزبن متصرفاً للواء الهاشمية / محافظة الزرقاء.
- نقل متصرف لواء الكورة السيد بكر الخنان متصرفاً للواء الرمثا / محافظة إربد.
- نقل مساعد محافظ العاصمة السيد فواز الخريشا متصرفاً للواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك.
- نقل مساعد محافظ عجلون السيد باسم الخلايلة متصرفاً للواء الكورة / محافظة إربد.
- نقل مساعد محافظ معان السيد جبريل الشراتحه نائباً لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة.
- تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون.
- تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة / محافظة العاصمة.
- تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة.
- نقل مساعد متصرف لواء ماركا السيد حامد الفرعين مدير لقضاء أم البساتين / محافظة العاصمة.
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة السيد فراس العوضات مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة.