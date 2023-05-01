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الإثنين، 01-05-2023 09:04 ص

وزير الإدارة المحلية يكرم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن اليوم

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الوكيل الإخباري- يرعى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان،  اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي، حفل تكريم عمّال الوطن من مختلف بلديات المملكة؛ والذين فازوا بجائزة "أفضل عامل وطن"، التي نظمتها الوزارة، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز.

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ويحضر حفل التكريم الذي يقام بمناسبة احتفالات المملكة بيوم العمّال العالمي الذي يصادف الاثنين؛ رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات المهنية، والمدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز إبراهيم الروابدة وعدد من رؤساء البلديات وكبار المسؤولين بوزارة الإدارة المحلية.


 




 

 


 

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