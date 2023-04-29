انتخاب رئيس جديد لبلدية باب عمان اليوم

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة انتخابات بلدية باب عمان عقلة القادري، إن عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة في اختيار ممثليهم اليوم السبت بلغ 9205 مقترعين.

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وأشار القادري، الجمعة، إلى تخصيص 26 صندوق اقتراع في مناطق البلدية التابعة لمحافظة جرش.



وتحدث القادري عن تجهيز كل الأمور اللوجستية والكوادر البشرية، وسيُتابع سير إجراء الانتخابات التي ستبدأ الساعة السابعة صباحا اليوم.



ويتنافس على منصب رئيس البلدية 4 مرشحين، بعد وفاة رئيس بلدية باب عمّان في حادث سير خلال توجهه لحضور ورشة عمل في السلط في بداية العام الحالي.



ووفق قانون الإدارة المحلية؛ فإن المادة 50 من القانون تنص على أنه "إذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها 4 أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة؛ عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة، وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية".

