الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الخميس، 18-08-2022 12:42 م

وزير التربية: لا تغيير على التوجيهي العام القادم

عويس


الوكيل الإخباري - رصد
أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس أنه لا تغيير على شكل امتحان الثانوية العامة العام القادم عام 2023/2022.

اضافة اعلان


وأضاف اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الثانوية العامة، أن أي تغيير على امتحان الثانوية العامة سيكون خلال عامين قادمين .


ونوه أن التربية تسعى إلى جعل امتحان الثانوية العامة "سهل وبسيط قائلا " سنلمس هذا التغيير خلال العامين القادمين".


وكانت وزارة التربية والتعليم صرحت سابقا أنها تبحث تغيير نمط أسئلة امتحان الثانوية العامة (اختيار من متعدد) في الدورات القادمة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
للللل

الطالبة زهراء الفقراء التي توفيت بحادث سير تحصل على 80 بالتوجيهي

111

عطل في موقع نتائج التوجيهي - تفاصيل

M63A8869

التربية: اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس إحدى قاعات التوجيهي ومساعده

حاسوب

الوكيل ينشر أسئلة امتحان علوم الحاسوب التوجيهي

7202220123511565351758

التربية تنفي تسريب امتحان الكيمياء

M63A8882

أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي