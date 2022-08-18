وزير التربية: لا تغيير على التوجيهي العام القادم

الوكيل الإخباري - رصد

أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس أنه لا تغيير على شكل امتحان الثانوية العامة العام القادم عام 2023/2022.

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وأضاف اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الثانوية العامة، أن أي تغيير على امتحان الثانوية العامة سيكون خلال عامين قادمين .



ونوه أن التربية تسعى إلى جعل امتحان الثانوية العامة "سهل وبسيط قائلا " سنلمس هذا التغيير خلال العامين القادمين".



وكانت وزارة التربية والتعليم صرحت سابقا أنها تبحث تغيير نمط أسئلة امتحان الثانوية العامة (اختيار من متعدد) في الدورات القادمة.





