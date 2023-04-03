وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

الوكيل الإخباري-

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ألمانيا تقوم بدور أساسي بدعم اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن القضية الفلسطينية كانت محور النقاشات مع الوزيرة، مشيرا إلى أن "اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود".وتابع الصفدي أنه "لن يستفيد أحد من تدهور الأوضاع وزيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن يتوقف إلا إذا توقفت أسبابه".وقال إن تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي العنصرية تنذر بخطورة ما سيأتي إذا سمح له بتحديد مسار المستقبل.وأشار إلى أن ألمانيا شريك أساسي للأردن ونحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات.وبدأ وزير الخارجية، الاثنين، بزيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من كبار المسؤولين الألمان.وأجرى الصفدي وبيربوك مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعديد قضايا إقليمية ودولية في مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في المنطقة.وخلال المؤتمر، قالت بيربوك إن الصراع في الشرق الأوسط في الأشهر والأسابيع السابقة تأجج، مضيفة أن الاتفاقات في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ أعادت إحياء الأمل بإمكانية تأدية العبادات في شهر رمضان.وأضافت أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم تفاهمات العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن ألمانيا ستواصل التعاون مع الأردن لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.