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الخميس، 30-03-2023 12:32 م

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تعرض وافد من جنسية عربية، اليوم الخميس، لحالة لدغ من أفعى فلسطين في الأغوار الشمالية، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي ياسين الصقور.اضافة اعلان


وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الأميرة إيمان في دير علا وسيتم تأمينه بالمصل المضاد لأفعى فلسطين.

وأضاف أن الكميات التي لديه من المضاد شارفت على الانتهاء وقد لا تكفي في حال تعرض أشخاص آخرين للدغ من الأفاعي السامة.

وناشد الصقور وزارة الصحة بسرعة تأمين الأمصال المضادة للأفاعي السامة المتواجدة في الأردن وتوزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن المصل الهندي لا يصلح للاستعمال مثل أفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية.

وكانت طرحت وزارة الصحة في تشرين ثاني 2022 عطاءً للحصول على مضاد لسم أفعى فلسطين والحراشف المنشارية.

 




 

 


 

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