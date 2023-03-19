اليرموك تبحث التعاون مع السودان وجامعة بون راين سيغ الألمانية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين تعزيز التعاون مع الجامعات السودانية وجامعة بون راين سيغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا.



وأكد مسّاد خلال لقائه السفير السوداني في عمان حسن صالح سوار الذهب، والملحق الثقافي في السفارة فاطمة محي الدين، استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة السودانيين لمواصلة دراستهم فيها، وتفعيل برامج التبادل لأعضاء الهيئة التدريسية مع الجامعات السودانية.

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