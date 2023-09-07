وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم الخميس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

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وأكد الوزيران ضرورة زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خدمة لمصالح البلدين الصديقين.



ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم لإنشاء مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية لمأسسة الحوار وتحديد أولويات التعاون بين البلدين.



وفي تصريحات صحفية مشتركة بعد المباحثات، قال الصفدي، إنه بحث مع نظيره الإيرلندي توسعة التعاون الثنائي، والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.