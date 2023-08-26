الخصاونة : الحكومة بالمراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية.



وأضاف الخصاونة، خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الحكومة مستمرة وفق توجيهات جلالة الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.



وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.



وعن الهويات الرقمية، بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.



وذكر أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.



وأشار إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.

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