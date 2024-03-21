وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي مع بلينكن

الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

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ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وسيبحث المجتمعون عملية السلام والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



والأربعاء، بدأ بلينكن جولة في الشرق الأوسط بإجراء محادثات في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، وسط أجواء يتفاقم فيها التوتر في علاقة واشنطن مع حليفتها إسرائيل.

