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الخميس، 24-08-2023 04:27 م

وزير الزراعة يفتتح مختبرات الأعلاف في جاوا

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، مختبر الأعلاف بمبنى مديرية الثروة الحيوانية في جاوا.

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وأكد الحنيفات أن محور تطوير قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث عملت الوزارة خلال عامي2022- 2023 على تعيين 200 مهندس إنتاج حيواني، و60 طبيبا بيطريا، وتشغيل 150 مهندسا في حملة التحصين، وتحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية من الحمى القلاعية، وشراء 5 سيارات لتسهيل عمل الكوادر، وإحالة عطاء 1.5 مليون شريحة إلكترونية لغايات الترقيم، واستكمال 2 مليون شريحة، وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأقاليم الثلاثة.


وأشار إلى أن مختبر الأعلاف، تم من خلال اتفاقية مع صندوق التعويضات البيئية بكلفة 700 ألف دينار، إضافة إلى 376 ألف دينار علاجات بيطرية ومبيدات حشرية.
وسيعمل المختبر في عمان، إلى جانب المختبر الثاني في العقبة، على تسهيل انسياب الأعلاف مع تقليل الوقت وزيادة دقة الفحوصات الفيروسية والبكتيرية والسموم الفطرية والأعفان، وبما يضمن سلامة المنتج المستورد والمصدر والمحلي .


وبين الحنيفات، أن الوزارة ماضية بتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يحتاج إلى الكثير من الاهتمام والتطوير والدعم، ويشكل جزءا هاما من الأمن الغذائي.

 




 

 


 

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