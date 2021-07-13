وزير الزراعة يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي



الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع مدير برنامج الغذاء في الاردن البرتو كوريا مينديز الترتيبات المتعلقة باللقاءات الحوارية التي ستنطلق على المستوى الوطني برعاية البرنامج استعدادا للقاء التحضيري لوزراء الدول المشاركة في قمة النظم الغذائية العالمي.وثمن الحنيفات خلال اللقاء الذي عقد بمبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة من قبل مكتب البرنامج في عمان لإنجاح هذه الحوارات، والتي سيعقبها لقاء مدير عام برنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الحالي لتأطير الجهود اللازمة لاستمرار دعم الأردن باستضافة اللاجئين وتأمين سبل العيش وعلى نحو يضمن الكرامة لهم.