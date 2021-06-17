37871 قضية تهريب ومخالفات ضبطتها دائرة الجمارك العام الماضي

الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية، من ضبط 37,871 قضية من القضايا التهريبية والمخالفات في العام 2020، بانخفاض نسبته 20,8% مقارنة بعام 2019، الذي بلغت فيه حجم القضايا 47,814.

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ووفق التقرير السنوي لدائرة الجمارك، بلغت حجم قضايا التهريب في العام الماضي 4,773، وبلغ عدد المخالفات 33,098، حيث بلغت قيمة الغرامات المحصلة من هذه الغرامات 14 مليون دينار.



وفي عام 2019، بلغت عدد قضايا التهريب 6,781، والمخالفات 41,033، وبقيمة غرامات محصلة بلغت 27 مليون دينار.



وأضافت الدائرة أن التهريب يشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا جسيما، لهذا جاءت نصوص قانون الجمارك لتحديد الأفعال التي تشكل التهريب وما في حكمه والأفعال التي تشكل مخالفات جمركية والعقوبات التي يتوجب تطبيقها على تلك الأفعال، كما أعطى هذا القانون الصلاحيات لموظفي دائرة الجمارك لمكافحة آفة التهريب منذ صدور أول تشريع ينظم عمل الدائرة عام 1926.



وحصلت دائرة الجمارك الأردنية 1.447 مليار دينار خلال 2020، من جميع دوائر الأردن، فيما وصلت مستوردات الأردن خلال العام الماضي إلى 9,2 مليار دينار، وما حصلته الجمارك من الـ 9,2 مليار هو فقط مليار و20 مليون، بحسب ما أكدت الدائرة لـ "المملكة" في تصريحات سابقة.

