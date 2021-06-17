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الخميس، 17-06-2021 09:46 ص

هاشتاق رانيا العبادي يتصدر ترند الأردن.. صور

1623873634رانيا العبادي قُتلت على يد والدها بسبب علامة جامعية


الوكيل الإخباري - تصدر هاشتاق رانيا العبادي ترند الأردن اليوم، وذلك بعد مقتلها على يد والدها وأخيها، في العاصمة عمان؛ بعد تدني مستوى علاماتها الجامعية.

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وأثار مقتل الفتاة الضحية موجة غضب في الأردن، وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالب النشطاء إيقاع أقسى العقوبات بحق الجناة، مؤكدين أنه لا مبرر للجريمة المروعة التي ارتكباها.

 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات مقتل الشابة في أوائل العشرينات من عمرها، حيث أفاد مقربون منها أنها قتلت على يد والدها وشقيقها، بسبب درجاتها الجامعية.

 
وفي تفاصيل حادثة الشابة قالت إحدى صديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تشكو باستمرار من ظلم والدها وعنفه المستمر ضدها.

 

وبحسب المصادر فإن الجاني والد المغدورة الذي ألقي القبض عليه وجرى إحالته للمدعي العام،قد اعترف أمام المدعي العام بانه ضرب ابنته لكن لم تكن نيته قتلها.

وقال المصدر إن الجاني حاول أن يسعف ابنته ويوقظها عندما فقدت وعيها وسقطت على الأرض.


في السياق ذاته قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس،الأربعاء، أن المغدورة جرى تشريحها في المركز من قبل لجنة طبية بعد وفاتها في مستشفى خاص نقلها إليه عمها لإسعافها إلا أنها توفيت.

وأضاف د.عباس أن الجثة لا يوجد عليها أية اثار غير الضرب المفضي للموت حيث شكلت مساحة الكدمات 50% من مساحة الجسم وعلل سبب الوفاة بنزيف داخلي تحت الجلد.



 


 



 

 




 

 


 

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