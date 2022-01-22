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السبت، 22-01-2022 06:52 م

وزير الشباب يشارك في المؤتمر العالمي حول عمليات السلام الشاملة للشباب

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، في فعاليات المؤتمر العالمي، حول عمليات السلام الشاملة للشباب، الذي نظمته قطر وفنلندا وكولومبيا بالتعاون مع هيئات الامم المتحدة والمنظمات الدولية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، قال النابلسي خلال جلسة حوارية اقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، بعنوان "من الحديث الى العمل: التزامات من قادة السلام"، إن الأردن لعب دورا رائدا في تعزيز منظومتي الأمن والسلام إقليمياً وعالميا تحت قيادة الملك عبدالله الثاني ووفقًا لتوجيهاته الدائمة والمستمرة.

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