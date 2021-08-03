الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: إعفاء الحاصلين على جرعتي اللقاح من فحص (بي سي آر) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام

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الثلاثاء، 03-08-2021 12:29 ص

وزير الصحة: إعفاء الحاصلين على جرعتي اللقاح من فحص (بي سي آر) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام

الهواري


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، فراس الهواري، الاثنين، إن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي اللقاح وسفره أقل من 10 أيام لن يطلب منه شهادة فحص " بي سي آر" من الدولة التي سافر إليها.اضافة اعلان


وأضاف الهواري، خلال ندوة حوارية أقامها مركز حماية وحرية الصحفيين، عن جائحة فيروس كورونا، أن "قرار إعفاء الأردنيين من فحص (بي سي آر) للمسافرين أقل من 10 أيام جاهز وتم توقيعه وهو بانتظار تعميمه على من يعملون بالحدود".

وفي حديثه عن المدارس ، خلال الندوة أكّد، أنّ "فتح المدارس والعودة للتعليم الوجاهي هدف استراتيجي نتجه نحوه".

وأشار، أن "الطريقة الوحيدة لضمان فتح القطاعات والمؤسسات التعليمية التأكد من أن الشخص غير مصاب عبر اللقاح أو إجراء فحص (بي سي آر) كما نص أمر الدفاع 32."

 




 

 


 

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