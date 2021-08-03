وزير الصحة: إعفاء الحاصلين على جرعتي اللقاح من فحص (بي سي آر) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال وزير الصحة، فراس الهواري، الاثنين، إن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي اللقاح وسفره أقل من 10 أيام لن يطلب منه شهادة فحص " بي سي آر" من الدولة التي سافر إليها.وأضاف الهواري، خلال ندوة حوارية أقامها مركز حماية وحرية الصحفيين، عن جائحة فيروس كورونا، أن "قرار إعفاء الأردنيين من فحص (بي سي آر) للمسافرين أقل من 10 أيام جاهز وتم توقيعه وهو بانتظار تعميمه على من يعملون بالحدود".وفي حديثه عن المدارس ، خلال الندوة أكّد، أنّ "فتح المدارس والعودة للتعليم الوجاهي هدف استراتيجي نتجه نحوه".وأشار، أن "الطريقة الوحيدة لضمان فتح القطاعات والمؤسسات التعليمية التأكد من أن الشخص غير مصاب عبر اللقاح أو إجراء فحص (بي سي آر) كما نص أمر الدفاع 32."