وزير الصحة: عودة التعليم الوجاهي غير مرتبطة بتطعيم الأطفال

الوكيل الإخباري - شدد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على ضرورة فصل ملف عودة المدارس إلى التعليم الوجاهي عن تطعيم الأطفال ضد كورونا.

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وأضاف الهواري، خلال حديثه أمام لجنة الصحة في مجلس النواب، أنه لم يرتبط قرار تطعيم الفئة العمرية الأقل من 18 عاما بأية تصريحات بشأن عودة المدارس وجاهيا.



وأكد أنّه لن يكون هناك الزامية التطعيم لعودة المدارس، وإنما هذا الخيار فرضته الظروف، منوها إلى أن الإجراء مجرب ومدروس ومطبق في عدة دول.



وعن تطعيم الأطفال، قال الهواري إن الدراسات العالمية سمحت بتطعيم الأطفال بفايزر ومودرنا، مشيرا إلى أن الدراسات تجري حاليا للأصغر سنا مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض البلدان بدأت بتطعيم الأطفال بلقاح سينافورم الصيني.



وبيّن أن الوزارة خصصت مطعوم فايزر فقط لتطعيم الأطفال ولن نخصص لهم لقاح سينافورم مع الحرية بتلقي اللقاح وبموافقة أولياء الأمور، موضحا أن المطاعيم الأخرى ستكون مبرمجة حتى لا تؤثر على تلقي اللقاح للأطفال.



وأشار إلى أن السماح مرتبط بالوفرة لدى الدول لذلك منظمة تطالب بمنح الفئة العمرية الأكبر سنا الالوية، لافتا إلى أن الكثير من العائلات تطلب تلقي أطفالها لغايات السفر والدراسة والرحلات الصيفية لأن الكثير من الدول تشترط تلقي المطعوم، ما يوفر للأهالي الحظر لدى تلك الدول عند الوصول إليها.



وشدد على أن حرية تلقي المطعوم لجميع الفئات العمرية وخاصة الأطفال.

