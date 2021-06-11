وزير الصحة يطلق الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمجلس الطبي الأردني

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ورئيس المجلس الطبي الأردني الدكتور فراس الهواري، أن الطبيب المتميز وصاحب الكفاءة والأهلية هو محور النظام الصحي وقلبه النابض.

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وقال الدكتور الهواري، إن المجلس الطبي وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دوريا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي.



وأضاف خلال رعايته حفل إطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة والجديدة بالمجلس، و توقيع الشراكة بين المجلس وشركة السلسلة الكاملة للخدمات المساندة مساء أمس الخميس، إن خطة التحول الالكتروني تأتي انسجاماً و استجابة للتوجيهات الملكية السامية بتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة والخاصة، ليقدم بعض الخدمات الالكترونية التي يحتاجها الأطباء وصولاً لتقديم كافة الخدمات الكترونياً.



وبين وزير الصحة، أن المجلس يسعى منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، لمواكبة التطورات في المجالات العلمية والتكنولوجية، من حيث التوسع في استحداث اعتماد برامج تدريب وتعليم الأطباء ومنح شهادات الفحص الاجمالي والتخصص وحوسبة الفحص للبورد الأردني للطب وطب الأسنان. من جهته، قال أمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، إن المجلس الطبي الأردني ركيزة من ركائز الأمن الصحي من أجل الحفاظ على مجتمع أردني صحي آمن وسعيد، وهو اليوم يزهو بما حققه من منجزات في خدمة الأطباء والمرضى من خلال دوره المحوري في الإشراف على عمليات تدريب وتأهيل وتعليم وتمكين الأطباء في مختلف التخصصات الطبية في إطار إعادة هيكلة المجلس الطبي الأردني لإعطائه الدور الحقيقي في الإشراف على برامج الإقامة للأطباء المتدربين وتأهيلهم لامتحانات المجلس وتوفير برامج التعليم الطبي المستمر وتطوير القدرات ومن أجل توفير المعلومات الطبية.



ويتيح الموقع بحسب الدكتور العبداللات التصفح بأسلوب حديث وجيد وتأمين ما يلزم من معلومات و خدمات الكترونية للأطباء بمستوياتهم المختلفة لزيادة التفاعل الذي ينعكس بدوره إيجابياً لخدمة القطاع الطبي الأردني.



وأكد، أن المسؤولية الطبية والاخلاقية تحتم المضي قدماً لتطوير الرعاية الطبية لخدمة المرضى والحفاظ على حياتهم، حتى يبقى الأردن الوجهة الصحية الأولى والمفضلة عربيًا وعالمياً.



وبين الدكتور العبداللات، أن هذه المرحلة الأولى من التحول الإلكتروني شملت تأسيس قاعدة بيانات لجميع الأطباء وتوفير منصة تمكن الطبيب من خلالها التسجيل للتدريب والامتحانات وفي المرحلة الثانية سيتم توفير خدمة الدفع الإلكتروني لجميع خدمات المجلس من خلال نظام (إي فواتيركم) وتفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات. من جهته، أكد المدير العام لشركة السلسلة الدكتور أسامة الضمور، أن توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس الطبي الأردني وشركة السلسلة الكاملة للخدمات المساندة لإطلاق الخدمات الالكترونية واعتماد الشركة كوسيط للأطباء المنتسبين لامتحان البورد الأردني من الخارج، جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية نحو التحول الإلكتروني في كافة المؤسسات الدولية والشراكة بين القطاع العام والخاص.