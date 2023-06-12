وزير الصحة يقاضي الطراونة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة، اليوم الاثنين ، انه قد غادر وحدة الجرائم الإلكترونية بعد شكوى مقدمة ضده من قبل معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري؛ نظرًا لمطالبته بالإصلاح ونشر استبانة إلكترونية تطالب بإقالة الوزير".



ودعا الطراونة في منشور له عبر الفيسبوك إلى ضرورة احترام الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر دون إساءة أو تشهير.



وختم، " أتقدم بالشكر الجزيل لكل أفراد وضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة الجرائم الإلكترونية على حسن المعاملة وحفاوة الاستقبال، وهذا لن يزيدنا الا إصرار وثباتًا على المطالبة المستمرة بالإصلاح ".

اضافة اعلان