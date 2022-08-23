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الثلاثاء، 23-08-2022 05:38 م

وزير العمل يفتتح مشاغل التدريب عبر الواقع الافتراضي بمعهد ماركا

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التّدريب المهني نايف استيتية، اليوم الثلاثاء، مشاغل التدريب عبر الواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد في معهد تدريب ماركا، بحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة من المنظمات الدولية والجامعات والقطاعين العام والخاص.

ويأتي افتتاح المشاغل بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير ومشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم الموجه نحو سوق العمل والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم مقدم من مؤسّسة الكويت للتقدم العلمي.

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