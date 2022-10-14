الجمعة 14-10-2022
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الجمعة، 14-10-2022 10:08 ص

وزير المالية: الأردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

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الوكيل الاخباري- قال وزير المالية محمد العسعس، إن الأردن لم يشتر أي كميات وبقيت خارج السوق عندما حدثت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وحدثت صدمة الإمداد بعد الوباء وارتفعت أسعاره مؤخراً.اضافة اعلان


وأضاف خلال مقابلة أجرها أمس الخميس مع مركز مبادرة تمكين الشرق الأوسط الأطلسي، أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا وتداعيتها الاقتصادية، عبر الإجراءات المسبقة قبيل الأزمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ربيع عام 2020 التي ساعدت الأردن للوصول إلى بر الأمان.

وتابع: "بناء على توجيهات الملك، بدأت الحكومة في بناء احتياطياتها من القمح في وقت كان فيه حظر التجول منتشرًا على نطاق واسع، وتسبب في تراجع الإيرادات، بحيث تم رفع الاحتياطيات من القمح من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا من التغطية وذلك عندما كان سعر القمح عند 285 دولار.

 




 

 


 

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