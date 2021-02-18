وزير المياه والري يتفقد سلامة الاجراءات في سدود في المملكة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تفقد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان خلال جوله ميدانية اليوم الخميس سلامة الاجراءات في سدود في المملكة وعدد من المنشأت المائية اهمها منشأة سد الملك طلال.وجال الدكتور سعيدان على مرافق سد الملك طلال، اطمأن على سلامة اجراءات سلطة وادي الاردن في إدارة وتشغيل السد والذي يستخدم لري حوالي 150 الف دونم من الوحدات الزراعية في وادي الأردن. يشار الى ان سد الملك طلال يعد ثاني اكبر سد في المملكة بعد سد الوحدة من حيث السعه التخزينية له والبالغة 75 مليون متر مكعب، وبلغت كميات المياه الداخلة للسد خلال الساعات الماضية حوالي 1،5 مليون متر مكعب، والتي تشكل اكبر كمية مياه دخلت على السدود بالساعات الاخيرة.