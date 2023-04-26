وصول طائرة إجلاء سادسة من السودان إلى مطار ماركا العسكري

الوكيل الاخباري - وصلت إلى عمّان مساء الثلاثاء، طائرة الإجلاء الأردنية السادسة القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

اضافة اعلان



وتقلّ الطائرة السادسة 67 أردنيا ورعايا من دول مصر، والعراق، وسوريا، والولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وإثيوبيا.

