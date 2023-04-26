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الأربعاء، 26-04-2023 06:18 ص

وصول طائرة إجلاء سادسة من السودان إلى مطار ماركا العسكري

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الوكيل الاخباري - وصلت إلى عمّان مساء الثلاثاء، طائرة الإجلاء الأردنية السادسة القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

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وتقلّ الطائرة السادسة 67 أردنيا ورعايا من دول مصر، والعراق، وسوريا، والولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وإثيوبيا.

 


 




 

 


 

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