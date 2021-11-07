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الأحد، 07-11-2021 09:07 ص

وصول 3 رحلات جوية إلى العقبة من وجهات سياحية أوروبية

سائحا-روسيا-يصلون-العقبة


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة العقبة للمطارات المشغل لمطار الملك الحسين الدولي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السبت، عن وصول 3 رحلات جوية منتظمة لشركة "إيزي جت" معلنة عودتها للتشغيل المنتظم لخط العقبة من وجهات سياحية أوروبية هي برلين ولندن وجنيف بمجموع 470 راكبا.

وقال مدير العلاقات وخدمات المسافرين في الشركة عمر الصمادي، إن هذه الرحلات جاءت "ضمن سلسلة من الرحلات الجوية المنتظمة للشركة بدأت اليوم من مختلف العواصم والمدن الأوروبية ستضاف لها لاحقا مدن مانشستر وميلان".

وأشار إلى أن "تلك الخطوات تأتي انسجاما مع جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الخاصة وهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني لضمان عودة آمنة للرحلات الجوية المنتظمة من مختلف الوجهات الدولية".

وأوضح الصمادي أن "عودة الرحلات الجوية لشركة ‘إيزي جت‘ جاء بعد عودة رحلات شركة ‘راين إير‘ التي وصلت أولى رحلاتها إلى العقبة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وستواصل رحلاتها من أثينا وكولن وميلان وروما وصوفيا، فيما ستنضم شركة ‘وز إير‘ في أولى رحلاتها في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لنقل السياح من 4 وجهات سياحية هي: بوخارست في روما وبودابست في هنغاريا وروما في إيطاليا وفينا من النمسا".

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وأكد أن "نجاح الجهود في استقطاب هذه الشركات سيعزز من النشاط السياحي في مدينة العقبة والمثلث السياحي الذهبي وبما ينعكس على مختلف القطاعات والاستثمارات ذات العلاقة إضافة إلى انتعاش القطاع التجاري".

 

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