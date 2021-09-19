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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 01:12 م

وفاة طبيب أردني في ايطاليا والخارجية تتابع

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، اليوم الأحد، وفاة طبيب أردني ستيني في إيطاليا.

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وقال أبو الفول بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزارة تبلغت بوفاة طبيب أردني في نابولي ، مبينا أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في روما تتابع نقل جثمان المتوفي.

 

وأضاف أن وزارة الخارجية على تواصل مع ذوي المتوفي، مشيرا إلى أن مجرد الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان وشهادة الوفاة سيتم نقله إلى المملكة.

 

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