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الأحد، 15-01-2023 04:56 م

وفد من المتقاعدين العسكريين يزور الوطني للأمن وإدارة الأزمات

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الوكيل الإخباري - التقى نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، يرافقه عدد من مدراء المؤسسة.

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واستعرض العميد الركن الزعبي الأهداف والواجبات التي يقوم بها المركز، مؤكداً أهمية إشراك المتقاعدين العسكريين بالعمل بمختلف مديريات ووحدات المركز نظراً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية.


واستمع الحضور إلى إيجاز شامل عن المركز والجهود التي يقوم بها لتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية بين المؤسسات كافة لتمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية والتي قد تحدث لا قدر الله.


من جهته، قدم الشوبكي شكره وتقديره لنائب سمو رئيس المركز العميد لاستمراره بتوظيف المتقاعدين العسكريين ودعمه المستمر والموصول للمؤسسة، وقدم إيجازاً استعرض فيه أبرز الواجبات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجهها.


وعلى هامش اللقاء، جددت المؤسسة اتفاقية التعاون والتشغيل مع المركز إيماناً بدور المتقاعدين العسكريين في دعم عجلة التنمية الوطنية وتقديراً لجهودهم وخبراتهم في المجالات كافة، للاستفادة منها في المركز لتوفير بيئة عمل قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.


وقام الوفد بجولة على مرافق المركز وتجهيزاته، وأبدوا اعتزازهم بالجهد الوطني الكبير الذي يقوم به المركز لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة الأزمات على المستوى الوطني.

 




 

 


 

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