السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 16-12-2022 11:51 م

بيان هام من الأمن حول أعمال الشغب واستشهاد الدلابيح

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة.

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وأضافت في بيان صدر عنها، إنه تم إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق وستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة.

 

وبيّنت أن هناك انتشار أمني كثيف في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

وأوضحت المديرية أن هناك تراجع ملحوظ في إعداد وحِدة أعمال الشغب عن يوم أمس الخميس، لا سيّما في محافظات الجنوب.

وبيّنت أن التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع.

وشددت المديرية على أنها لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، داعية الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها.

كما شكرت المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع مديرية الأمن العام والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن.

 




 

 


 

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