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الأربعاء، 16-03-2022 09:00 م

ولي العهد يلتقي عددا من الناشطين الشباب والشابات بمحافظة الطفيلة

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 الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية إيجاد بيئة اقتصادية تُشجع على الاستثمار في المملكة للحد من البطالة والفقر، مبينا ضرورة التوجه نحو التدريب المهني والتقني ووضع برامج تهدف إلى "التدريب من أجل التوظيف".

ولفت سمو ولي العهد، خلال لقائه في محمية ضانا اليوم الأربعاء، عددا من الناشطين الشباب والشابات بمحافظة الطفيلة، إلى أهمية إقبال الأفراد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التشغيل الذاتي، ونشر ثقافة المبادرة والريادة في المجتمع.

وأعرب سموه عن اعتزازه بشباب الوطن وشاباته، الذين يمثلون الأمل والمستقبل، منوها إلى أهمية التركيز على نشر الإيجابيات وتعزيزها بالعمل الجاد، وبوضع حلول عملية للتعامل مع الصعوبات التي تواجه الشباب، في ظل ارتفاع نسب البطالة.

ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية مشاركة الشباب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجرى الأسبوع المقبل، والتي تُعد فرصة مهمة للتأكيد على دورهم.

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