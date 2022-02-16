الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفدا اقتصاديا وأكاديميا أمريكيا.

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ويزور الوفد الأمريكي المملكة في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية.



وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والحرص على توطيدها.



كما شدد جلالة الملك على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون في شتى المجالات وتبادل الخبرات والمعرفة، خصوصا في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والمياه وريادة الأعمال والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والتعليم.



وأعرب جلالته عن أمله بأن تمهد هذه الزيارة الطريق لإطلاق المزيد من مشاريع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والأمريكية في البحث والتطوير.