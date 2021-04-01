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الخميس، 01-04-2021 01:36 م

لتكثيف الجهود المخصصة لرعايتهم

ولي العهد يهدي الأطفال الأيتام خدمات عيادة أسنان - صور

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جانب من إطلاق خدمات عيادة الأسنان


الوكيل الإخباري - أطلق وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خدمات عيادة أسنان متكاملة في مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام. 

وجاءت أعمال إعادة تأهيل العيادة، إهداءً من سمو ولي العهد للأطفال الأيتام المقيمين في دور الرعاية بمناسبة يوم اليتيم العالمي، الذي تحتفل به العديد من الدول في الجمعة الأولى من شهر نيسان سنوياً، بهدف تكثيف الجهود المخصصة لرعاية الأيتام. 

 وتشمل أعمال التأهيل، صيانة العيادة، وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لعيادات الأسنان، ضمن أعلى المواصفات الفنية، إضافة إلى تجديد الأثاث. 

وستقدم العيادة خدماتها لجميع الأطفال في دور رعاية الأيتام الحكومية والتطوعية، والبالغ عددهم ١٢٠٠ طفل في ٢٠ مركز رعاية في كافة محافظات المملكة ، بإشراف طبيب أسنان أطفال، من كوادر الخدمات الطبية الملكية. 

وأشار المفلح خلال الافتتاح إلى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدائم بدعم الأطفال الأيتام وتأمين احتياجاتهم ، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز وتمكين جميع فئات المجتمع الأردني.

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