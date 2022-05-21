11 طلبا للترشح لمركز نقيب الأطباء

الوكيل الإخباري - قالت نقابة الأطباء الأردنيين، اليوم السبت، إن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة بلغ 48 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لمركز نقيب أطباء 11 طلبا بعد أن قام ثلاثة مرشحين بسحب ترشحهم لمنصب نقيب الأطباء وتم رفض 3 طلبات لأطباء عاملين في ملاك وزارة الصحة لم يتقدمو بما يثبت استقالتهم من الوزارة.

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وأضافت النقابة بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك أنه في تمام الساعة 1 ظهرا من الخميس الماضي تم إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الأطباء للدورة 2022 – 2025 الذي استمر لمدة أسبوعين.



وبينت أنه سيتم عرض قائمتي المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس على لوحة إعلانات نقابة الأطباء وذلك لإتاحة المجال لمن يرغب بالاعتراض اعتبارا من يوم السبت 2022/5/21 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء 2022/5/25.