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السبت، 23-04-2022 04:10 م

مصدر يوضح حقيقة صرف عيديات للموظفين والمتقاعدين

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر رسمي مُطلع حقيقة وجود قرار بصرف "عيدية" للموظفين والمتقاعدين، بمناسبة عيد الفطر السعيد. 

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي نيّة حيال صرف عيديات، نافياً ما يشاع حول الأمر. 

وأضاف أن ما يتم تناقله بين المواطنين عبر تطبيق "واتساب و فيسبوك" اشاعة لا اساس لها من الصحة . 

وتداول مواطنون خلال الايام الماضية عبر مواقع التواصل وبشكل كبير انباء تفيد بانه سيتم صرف مبلغ 100 دينار عيدية للموظفين والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر.  

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