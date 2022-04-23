مصدر يوضح حقيقة صرف عيديات للموظفين والمتقاعدين

الوكيل الإخباري - نفى مصدر رسمي مُطلع حقيقة وجود قرار بصرف "عيدية" للموظفين والمتقاعدين، بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي نيّة حيال صرف عيديات، نافياً ما يشاع حول الأمر.



وأضاف أن ما يتم تناقله بين المواطنين عبر تطبيق "واتساب و فيسبوك" اشاعة لا اساس لها من الصحة .



وتداول مواطنون خلال الايام الماضية عبر مواقع التواصل وبشكل كبير انباء تفيد بانه سيتم صرف مبلغ 100 دينار عيدية للموظفين والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر.

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