الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

الملك يصل إلى المقر الحكومي في أوسلو

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

الغاء 8 رحلات طيران بين الأردن وتركيا منذ يوم أمس

الخدمات الطبية تقرر تحويل مرضى كورونا إلى "الميداني العسكري" في الزرقاء

تضامن: تراجع عدد المدارس في المملكة بنسبة 5.6% خلال العام الدراسي 2021

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة مطلع الشهر المقبل

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 456 مليونا

الأحد، 13-03-2022 12:43 م

18 شركة أردنية عاملة وناشئة تعرض ابتكاراتها وحلولها في إكسبو دبي

د


الوكيل الإخباري - تمكنت 18 شركة أردنية عاملة وناشئة من عرض ابتكاراتها وحلولها في إكسبو دبي، وفق جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

اضافة اعلان


وقالت "إنتاج" في بيان صحفي الأحد إنها مكنت 18 شركة أردنية عاملة وناشئة من فرصة البحث عن آفاق استثمارية واعدة، بالإضافة لمساعدتهم في الترويج لشركاتهم من خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم ضمن  فعالية "الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي" في الفترة من 22 وحتى 25 شباط/فبراير الماضي بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، ومجلس الأعمال الأردني في دبي داخل الجناح الأردني في إكسبو 2020 دبي.


وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج عيد أمجد صويص، أن مهمة دعم الشركات نحو فتح آفاق جديدة كبيرة، يجب أن تتضافر فيها الجهود كافة، مشددا على أن الشركات الأردنية لديها خبرات واسعة وأفكار ابتكارية ريادية، لكنها بحاجة للكثير من الدعم وخاصة في مجال الوصول إلى الأسواق والتمويل حتى تصبح مشاريع على أرض الواقع.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
133716Image1-1180x677_d

الصحة: 95% نسبة توافر الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية

WhatsApp Image 2022-03-13 at 12.13.12 PM

المعونة الوطنية تدرس توزيع كوبونات غذائية للأسر العفيفة

main_image622daa3a88784

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

M63A9334 - Copy

الغاء 8 رحلات طيران بين الأردن وتركيا منذ يوم أمس

WhatsApp Image 2022-03-13 at 11.42.07 AM

الهناندة يشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة

1626080280026

الحسين للسرطان الأول محليا ببرنامج الإقامة التمريضية للأورام