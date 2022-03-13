18 شركة أردنية عاملة وناشئة تعرض ابتكاراتها وحلولها في إكسبو دبي

الوكيل الإخباري - تمكنت 18 شركة أردنية عاملة وناشئة من عرض ابتكاراتها وحلولها في إكسبو دبي، وفق جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

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وقالت "إنتاج" في بيان صحفي الأحد إنها مكنت 18 شركة أردنية عاملة وناشئة من فرصة البحث عن آفاق استثمارية واعدة، بالإضافة لمساعدتهم في الترويج لشركاتهم من خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم ضمن فعالية "الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي" في الفترة من 22 وحتى 25 شباط/فبراير الماضي بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، ومجلس الأعمال الأردني في دبي داخل الجناح الأردني في إكسبو 2020 دبي.



وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج عيد أمجد صويص، أن مهمة دعم الشركات نحو فتح آفاق جديدة كبيرة، يجب أن تتضافر فيها الجهود كافة، مشددا على أن الشركات الأردنية لديها خبرات واسعة وأفكار ابتكارية ريادية، لكنها بحاجة للكثير من الدعم وخاصة في مجال الوصول إلى الأسواق والتمويل حتى تصبح مشاريع على أرض الواقع.





