الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1404 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي توافق على استحداث كلية طب أسنان في 3 جامعات خاصة

تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً

تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

الخميس، 07-09-2023 11:40 ص

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

481372_6_1693147962


الوكيل الإخباري - توافق ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.

وأجمع الحضور، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم.

ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمّان ( تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، والكهربائيات والالكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، ومنتجي المواد المنزلية).

وحسب بيان للغرفة صدر اليوم الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل خلال الفترة الصباحية، نظراً لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.

اضافة اعلان

 

وطرح الحضور أهمية اجراء استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى أن تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل "المولات" مع اعطائهم ساعة إضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.


وأشارت دراسة للغرفة إلى أن 60.2% من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5% لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3% عن الإجابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022293019235354637

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

الباص السريع 2

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

file

انطلاق برنامج رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي في إربد

1 (51)

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

_7mYm0ZEiBYgSInzjXM7EXvlIewXh4wzwkUMINRX2

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

3

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

أخبار متعلقة
3

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

main_image5ca2379c500f9

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

قق

نقابة المطاعم: مقترح تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات سيدمر القطاع بحال تطبيقه

WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.58.58 AM

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

7202312172057140759759

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة عشريني في عمّان