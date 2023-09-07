4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

الوكيل الإخباري - توافق ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.



وأجمع الحضور، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم.



ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمّان ( تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، والكهربائيات والالكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، ومنتجي المواد المنزلية).



وحسب بيان للغرفة صدر اليوم الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل خلال الفترة الصباحية، نظراً لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.



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وطرح الحضور أهمية اجراء استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى أن تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.



وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل "المولات" مع اعطائهم ساعة إضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.



وأشارت دراسة للغرفة إلى أن 60.2% من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5% لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3% عن الإجابة.

