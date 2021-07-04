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الأحد، 04-07-2021 01:58 م

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

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الوكيل الإخباري - يتسلم الأردن، ليلة الأحد، الحصة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مرفق كوفاكس، والتي تحوي على 40,950 جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك.اضافة اعلان


الحصة الثانية من اللقاحات تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية-مدد، حيث تقدّمها منظمة الصحة العالمية بشكل مباشر لوزارة الصحة.

الأردن، تسلّم حصته الأولى البالغة 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر مرفق كوفاكس، من خلال 3 دفعات؛ الشحنة الأولى وصلت عمّان في 12 آذار/مارس، واحتوت على 144 ألف جرعة، أما الثانية فقد وصلت عمان في 18 نيسان/أبريل واحتوت 146.4 ألف، وفي 3 حزيران/يونيو تلقى الدفعة الثالثة البالغة 146,400 جرعة.

ومرفق كوفاكس، هو إطار عالمي للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كورونا وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف.

ويشترك في قيادة مرفق كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية. وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

وقدم الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 8 ملايين يورو؛ لدعم شراء وزارة الصحة للقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس من خلال "برنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفاً"، الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية وبتمويل من صندوق مدد.

 




 

 


 

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