الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادثين منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ

بدء صرف الأجور للمستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل

القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

بدء استقبال طلبات البعثات العسكرية الخارجية اليوم

الجيش: بدء استقبال طلبات التجنيد اليوم الاحد - رابط

إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 في جنوب البرازيل

مع بدء موسم الحج.. إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية

الشرطة الفلسطينية: مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في الخليل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الاحد 18-6-2023

الأحد، 18-06-2023 09:16 ص

5 إصابات بحادثين منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n


الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب بتدهور مركبتين في حادثين منفصلين مساء أمس السبت، ونتج عنهما 5 إصابات.اضافة اعلان


وبيّن المندوب، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أمس مع حادث تدهور لمركبة على طريق الأزرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج. 

وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور مركبة أخرى بلواء الرمثا نتج عنها إصابة واحدة.

وتابع أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة شحن على طريق العدسية، بالإضافة للتعامل مع كثبان رملية على الطريق الغربي باتجاه العقبة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202314171554399462147

بدء صرف الأجور للمستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل

359140_48_1646202471

القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

666

بدء استقبال طلبات البعثات العسكرية الخارجية اليوم

اعلان جيش 1

الجيش: بدء استقبال طلبات التجنيد اليوم الاحد - رابط

0

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية اليوم - رابط

wwrrryyy

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بالزرقاء

أخبار متعلقة
cb2c2db59dc28e42d83d0d76cd3fc507

إخماد حريق شب باطارات مركبة شحن على الطريق الصحراوي

2

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

1685183667804

محمد عبده يطرب جمهور "مهرجان ليالي البترا الوردية"

252

شاهد بالفيديو.. عمليات إخماد حريق كبير شبّ بمستودعات أحذية والبسة في العقبة

5202323102657946398977

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية - أسماء

pic_131657

الامن العام : اصابة ٦ اطفال داخل مدينة العاب بالرمثا