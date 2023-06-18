5 إصابات بحادثين منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري -

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قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب بتدهور مركبتين في حادثين منفصلين مساء أمس السبت، ونتج عنهما 5 إصابات.وبيّن المندوب، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أمس مع حادث تدهور لمركبة على طريق الأزرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور مركبة أخرى بلواء الرمثا نتج عنها إصابة واحدة.وتابع أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة شحن على طريق العدسية، بالإضافة للتعامل مع كثبان رملية على الطريق الغربي باتجاه العقبة .