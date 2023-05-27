السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

الطيران المدني: لا صحة لأي تغيرات على حركة الطيران يوم زفاف ولي العهد والرحلات الجوية كالمعتاد

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

أردني يطلق اسم "رجوة" على مولودته البكر تيمنا بخطيبة ولي العهد

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

معلومات هامة بشأن الانتخابات التركية

من أي دول تستدين أميركا؟

السبت، 27-05-2023 02:24 م

محمد عبده يطرب جمهور "مهرجان ليالي البترا الوردية"

1685183667804


الوكيل الإخباري - بحضور سمو الاميرة نور بنت عاصم، أحيا "فنان العرب" المطرب السعودي محمد عبده مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في ثاني فعاليات "مهرجان ليالي البترا الوردية" الذي يقام في القرية التراثية في مدينة البترا الأثرية.

اضافة اعلان


والحفل الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إضافة إلى رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، جذب حشداً جماهيرياً كبيراً من الجمهور الأردني والأشقاء العرب.


وخلال الحفل، كرم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، الفنان السعودي وأهداه لوحة مشغولة يدوياً تمثل مجسم مدينة البترا.


وقال عبده أمام الجمهور بعد تكريمه، أن البترا تمثل بوابة العرب السياحية إلى العالم وأن جمال المدينة وسحرها لا مثيل له.


وعلى مدى ساعتين ونصف، نوع عبده في أغانيه التي قدمها مع فرقته الموسيقية الأوركسترالية المكونة من 55 عازفاً بقيادة المايسترو المصري هاني فرحات، مفتتحاً الحفل الغنائي بقصيدة الشاعر بدر شاكر السياب "أنشودة المطر"، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه المشهورة جماهيرياً، مثل: "مجموعة انسان، وعلى البال، وأبعاد، ومذهلة، والأماكن، وأيوه، وبنت النور".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10ffd398-6b7a-422a-aff0-20c9dc5aae2b

الطيران المدني: لا صحة لأي تغيرات على حركة الطيران يوم زفاف ولي العهد والرحلات الجوية كالمعتاد

1685189444792

رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

2015_8_2_19_32_21_551

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

WhatsApp Image 2023-05-27 at 2.44.26 PM

أردني يطلق اسم "رجوة" على مولودته البكر تيمنا بخطيبة ولي العهد

5474

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

زواج-الامير-حسين-ورجوة-ال-سيف-Fb-1

تعرف على الفعاليات التي سترافق الزفاف الملكي الذي ينتظره الأردنيون

أخبار متعلقة
main_image645e0cff3ab03

%91 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم

102022267159527074106

وفاة واصابتان بتدهور تريلا على طريق رأس النقب

q

وزير الداخلية يكرم صاحبة مشروع "حفظ النعمة" بالعقبة

b9d4d1428c185ce8b2334df6acdd6d5a

العقبة تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

52511_14_1682885825

البترا تتخطى حاجز نصف مليون زائر

345448178_788761102514945_7436631957748544549_n

الفايز يشارك في حملة تنظيف جوف البحر بمنطقة مارينا