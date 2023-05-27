محمد عبده يطرب جمهور "مهرجان ليالي البترا الوردية"

الوكيل الإخباري - بحضور سمو الاميرة نور بنت عاصم، أحيا "فنان العرب" المطرب السعودي محمد عبده مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في ثاني فعاليات "مهرجان ليالي البترا الوردية" الذي يقام في القرية التراثية في مدينة البترا الأثرية.

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والحفل الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إضافة إلى رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، جذب حشداً جماهيرياً كبيراً من الجمهور الأردني والأشقاء العرب.



وخلال الحفل، كرم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، الفنان السعودي وأهداه لوحة مشغولة يدوياً تمثل مجسم مدينة البترا.



وقال عبده أمام الجمهور بعد تكريمه، أن البترا تمثل بوابة العرب السياحية إلى العالم وأن جمال المدينة وسحرها لا مثيل له.



وعلى مدى ساعتين ونصف، نوع عبده في أغانيه التي قدمها مع فرقته الموسيقية الأوركسترالية المكونة من 55 عازفاً بقيادة المايسترو المصري هاني فرحات، مفتتحاً الحفل الغنائي بقصيدة الشاعر بدر شاكر السياب "أنشودة المطر"، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه المشهورة جماهيرياً، مثل: "مجموعة انسان، وعلى البال، وأبعاد، ومذهلة، والأماكن، وأيوه، وبنت النور".