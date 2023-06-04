إخماد حريق شب باطارات مركبة شحن على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إنه تم يوم أمس السبت، التعامل اشتعال 6 إطارات لمركبة شحن، إثر المسير لمسافات طويلة على الطريق الصحراوي.





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وبيّن المندوب، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم السيطرة على الحريق من خلال سرعة استجابة الدفاع المدني أدت إلى إخماده قبل أن يصل إلى جسم المركبة.



ونوه بأنه تم التعامل أمس مع عدد من الحوادث المرورية، كان أبرزها حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق جامعة الزرقاء باتجاه عماّن، نتج عنه إصابتين، وحادث تصادم مركبتين على الطريق الصحراوي دون إصابات بشرية .



وأشار المندوب إلى أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 252 كم/ ساعة يوم أمس على الطريق الصحراوي، ومركبة تسير بسرعة 182 كلم/ساعة على نفس الطريق، وأخرى على طريق السواقة تسير بسرعة 187 كلم/ساعة .