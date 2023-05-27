شاهد بالفيديو.. عمليات إخماد حريق كبير شبّ بمستودعات أحذية والبسة في العقبة

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، الجهود التي بذلها رجال الإطفاء في الدفاع المدني، خلال إخماد حريق كبير شب مساء أمس الجمعة بـ 3 مستودعات تحتوي على احذية والبسة في المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.

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وبيّن الفيديو اشتعال النيران في المستودعات، وقيام رجال الإطفاء بتسليط خراطيم المياه على الحريق للحد من انتشاره.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت مساء اليوم مع حريق ثلاثة مستودعات تحتوي على ملابس وأحذية بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة



حيث عملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون وقوع أيه إصابات بالارواح، وحالت سرعة الاستجابة من انتشار الحريق للمستودعات المجاورة، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.





