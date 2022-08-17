53 طبيبا يجرون امتحان اختصاص طب الأسرة في المجلس التمريضي

الوكيل الاخباري - عقد في مركز المحاكاة السريرية بالمجلس التمريضي الأردني، اليوم الأربعاء، امتحان البورد الأردني لتخصص طب الأسرة، التابع للمجلس الطبي الأردني، بمشاركة 53 طبيبا من جميع القطاعات الصحية في المملكة.



وقال رئيس اللجنة العلمية لاختصاص طب الأسرة، الدكتور عدي الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الامتحان الذي يعقده المجلس الطبي الأردني لاختصاص طب الأسرة، يشمل عدة أجزاء، منها 3 حالات سريرية و25 حالة مرئية، باستخدام مركز المحاكاة السريرية، ومركز الامتحانات في المجلس التمريضي.

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