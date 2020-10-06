9 قوائم انتخابية في دائرة بدو الشمال

الوكيل الاخباري -

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سجلت لجنة الاقتراع والفرز لدائرة بدو الشمال، اليوم الثلاثاء، 9 قوائم انتخابية، في الدائرة، للمنافسة على 4 مقاعد، منها مقعد للكوتا النسائية، وفقا لرئيس اللجنة الدكتور محمد الهرش.وقال الهرش إن اللجنة استقبلت المرشحين منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الثالثة والنصف مساء للتخفيف على الراغبين بالترشح.ولفت إلى انه تم أخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة العامة .يذكر أن استقبال المرشحين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.