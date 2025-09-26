ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

اضافة اعلان



وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3385 دولار أميركي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.29 بالمئة، كما ارتفع بنسبة 0.13 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.1449 يورو.