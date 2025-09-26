الجمعة 2025-09-26 07:33 م
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 26-09-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-  ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

اضافة اعلان


وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3385 دولار أميركي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.29 بالمئة، كما ارتفع بنسبة 0.13 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.1449 يورو.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء

ل

أخبار محلية الجنرال فراس الدويري

ت

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون

ل

أخبار محلية مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك

ل

فلسطين ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ب

فلسطين نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل

ل

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو



 
 



الأكثر مشاهدة