الإسترليني يسجّل ارتفاعاً أمام الدولار واستقراراً نسبياً أمام اليورو

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.35% بالمئة أمام الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 1.35775 دولار، وفقاً لما أفادت به بيانات مراكز المال البريطانية.

وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة ليستقر عند 1.15617 يورو.


