البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا

الوكيل الإخباري- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس.

ووفق بيان للبنك، فقد قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.



ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب البيان.



وذكرت اللجنة أنها ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.