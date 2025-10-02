الخميس 2025-10-02 07:16 م
 

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 07:01 م

الوكيل الإخباري- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس.

اضافة اعلان


ووفق بيان للبنك، فقد قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب البيان.


وذكرت اللجنة أنها ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

ا

أخبار محلية جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين

ا

أسواق ومال البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا

بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

عربي ودولي بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

عربي ودولي رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

أخبار محلية انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

ل

أخبار محلية مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة

م

أخبار محلية وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان



 
 



الأكثر مشاهدة