الجمعة 2025-08-08 05:28 م
 

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

10 جنيه استرليني
الجنيه الإسترليني
 
الجمعة، 08-08-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا مقابل الدولار الأميركي، وفقا لتقارير مراكز المال البريطانية.

وانخفض الإسترليني بنسبة 12ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند مستوى 3427ر1 دولار، فيما سجل ارتفاعا مقابل اليورو بنسبة 06ر0 بالمئة ليصل سعر صرفه إلى 1527ر1 يورو.

 
 
10 جنيه استرليني

