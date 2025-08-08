تراجع الإسترليني مقابل الدولار

وانخفض الإسترليني بنسبة 12ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند مستوى 3427ر1 دولار، فيما سجل ارتفاعا مقابل اليورو بنسبة 06ر0 بالمئة ليصل سعر صرفه إلى 1527ر1 يورو.
