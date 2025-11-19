الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

انخفاض الاستثمارات الروسية في سندات الخزانة الأمريكية

الأربعاء، 19-11-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات من الخزانة الأمريكية استمرار التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية في سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض إجمالي هذه الاستثمارات إلى 31 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2025.

وبذلك سجلت هذه الاستثمارات تراجعا في سبتمبر الماضي بنسبة 20% مقارنة بالشهر الذي قبله حينها بلغت 39 مليون دولار.

وتكونت المحفظة الاستثمارية الروسية من 22 مليون دولار في سندات الخزانة طويلة الأجل، و9 ملايين دولار في السندات قصيرة الأجل، حيث مثل المستثمرون الخاصون المصدر الرئيسي لهذه الاستثمارات وليس الحكومة الروسية مباشرة.


ويعد هذا التراجع المتواصل للاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية جزءا من استراتيجية تتبعها موسكو بهدف تخفيف المخاطر الجيوسياسية المحتملة وتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول الأمريكية.


وعلى نطاق أوسع، احتلت اليابان صدارة قائمة الدول الأجنبية المالكة للسندات الأمريكية، تليها بريطانيا ثم الصين في المرتبة الثالثة. كما كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية من 187.1 مليار دولار في أغسطس الماضي إلى 190.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

 

