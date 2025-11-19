انخفاض الاستثمارات الروسية في سندات الخزانة الأمريكية

وبذلك سجلت هذه الاستثمارات تراجعا في سبتمبر الماضي بنسبة 20% مقارنة بالشهر الذي قبله حينها بلغت 39 مليون دولار.
وتكونت المحفظة الاستثمارية الروسية من 22 مليون دولار في سندات الخزانة طويلة الأجل، و9 ملايين دولار في السندات قصيرة الأجل، حيث مثل المستثمرون الخاصون المصدر الرئيسي لهذه الاستثمارات وليس الحكومة الروسية مباشرة.
ويعد هذا التراجع المتواصل للاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية جزءا من استراتيجية تتبعها موسكو بهدف تخفيف المخاطر الجيوسياسية المحتملة وتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول الأمريكية.
وعلى نطاق أوسع، احتلت اليابان صدارة قائمة الدول الأجنبية المالكة للسندات الأمريكية، تليها بريطانيا ثم الصين في المرتبة الثالثة. كما كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية من 187.1 مليار دولار في أغسطس الماضي إلى 190.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر
-
أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية
-
النفط يواصل التراجع وسط ضغط أميركي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مجددا
-
مصر .. قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية