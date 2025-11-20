ارتفاع أسعار النفط عالميا

07:21 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتأهب للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف التعاملات مع شركتي نفط روسيتين كبيرتين.





وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33% إلى 63.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.40% إلى 59.68 دولارا.



وتراجعت عقود الخامين بقرابة 2% في جلسة الأربعاء. وجاءت مكاسب الخميس في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت بإشارات إلى أوكرانيا من أجل قبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا من خلال التخلي عن أراض وبعض الأسلحة، وذلك نقلا عن مصدرين مطلعين.



وفي إطار جهود الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، فرضت واشنطن عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في روسيا، وستنقضي مهلة لإنهاء التعاملات معهما في 21 تشرين الثاني.