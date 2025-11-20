الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتأهب للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة
ارشيفية
 
الخميس، 20-11-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتأهب للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف التعاملات مع شركتي نفط روسيتين كبيرتين.اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33% إلى 63.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.40% إلى 59.68 دولارا.

وتراجعت عقود الخامين بقرابة 2% في جلسة الأربعاء. وجاءت مكاسب الخميس في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت بإشارات إلى أوكرانيا من أجل قبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا من خلال التخلي عن أراض وبعض الأسلحة، وذلك نقلا عن مصدرين مطلعين.

وفي إطار جهود الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، فرضت واشنطن عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في روسيا، وستنقضي مهلة لإنهاء التعاملات معهما في 21 تشرين الثاني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 



الأكثر مشاهدة